İzmir'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, tefecilik suçunu işlediklerine dair haklarında ihbar ve şikayetler bulunan 19 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 10 zanlının 30 farklı eylem gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendiğinin aktarıldığı açıklamada, "Haklarında yakalama kararı verilen 10 zanlıdan 8'i gözaltına alınmıştır. Belirlenen adreslerdeki aramalarda suç konusu olan 2 defter, 5 senet fotokopisi, 4 ajanda, 1 kaşe, 143 boş senede el konulmuştur. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.



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