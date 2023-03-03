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İzmir'de teknede tabancayla vurduğu kişiyi denize atan şüpheli yakalandı

03.03.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Dikili ilçesinde teknede tartıştığı kişiyi tabancayla vurduktan sonra denize attığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Dikili Limanı Balıkçı Barınağı'ndan tekneyle denize açılan 5 kişiden, Mert Temel (30) ile F.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

F.D, yanındaki tabancayla Temel'e ateş ederek denize attı.

Tekneyle barınağa yanaşarak karaya çıkan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Temel'in cesedini karaya çıkardı.

Teknede bulunanlardan İ.C.C. ilçedeki bir otelde, N.S. ve N.K. ise Balıkesir'de yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan ve firar eden cinayet zanlısı F.D. ise Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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cinayet İzmir Dikili tekne

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