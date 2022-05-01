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İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 13 kişi yakalandı

01.05.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 13 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 13 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütlerini övücü nitelikte ve suç içerikli paylaşımlarda bulunan 13 kişiye yönelik soruşturma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Nisan'da kent merkezi ve 7 ilçede düzenlediği eş zamanlı baskında şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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