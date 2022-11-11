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İzmir'de tırın otomobile ve durağa çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

11.11.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, tırın otomobile ve durağa çarpması, durakta bekleyenlerin kaçmaya çalıştığı anlar görülüyor

İzmir'de tırın otomobile ve durağa çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Bornova'da kontrolden çıkan tırın önce otomobile ardından otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta, Şükrü P. idaresindeki 45 AEB 002 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, önünde seyreden Raif Ö.nün (53) kullandığı 06 EV 8276 plakalı otomobile, ardından da toplu ulaşım aracı bekleyenlerin bulunduğu otobüs durağına çarptı.

İtfaiye, araçta sıkışan tır şoförü ile tırın altında kalan Mustafa A. ve Ali T.'yi bulundukları yerden kurtardı. Kazada, otomobil sürücüsü ile savrulan otomobilin önünden kaçmaya çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılırken Mustafa A. ve Ali T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevredeki bir esnaf, tırın çok hızlı ilerlediğini belirterek, "Müşteriyle ilgileniyordum. Tır karşı şeritten buraya geçti. Önce otomobile ardından durağa çarptı. Durakta 4-5 kişi vardı. Bazıları kaçtı, 2 kişi tırın altında kaldı. Tır şoförü gaza basıp geri çıkmaya çalışıyordu." dedi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yayaların durağa doğru yürümesi, tırın karşı şeride geçerek önce otomobile ardından otobüs durağına çarpması yer alıyor. Ayrıca tırın çarpmasıyla savrulan otomobilin önünden kaçmaya çalışan bir kişinin de aracın altında kaldığı anlar kamera kayıtlarında yer alıyor.

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İzmir Bornova Tır kaza otobüs durağı

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