İzmir'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde tek teker üzerinde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren şüpheli yakalandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri sanal devriye faaliyetinde sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde motosikletini, ön tekerini kaldırarak kullandığı görülen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, görüntüyü incelemeye aldı.
Kimliği belirlenen E.S, gözaltına alındı.
Sürücüye, trafik güvenliği ve düzenini tehlikeye düşürmek ve araç plakasında okunamaması için değişiklik yapmak suçlamasıyla idari para cezası uygulandı.
Sürücü belgesine geçici olarak el konulan E.S, "sürücü olur" raporu almak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne götürüldü.
Hakkında adli işlem başlatılan zanlı Buca Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz