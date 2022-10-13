İzmir'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde tek teker üzerinde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren şüpheli yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri sanal devriye faaliyetinde sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde motosikletini, ön tekerini kaldırarak kullandığı görülen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, görüntüyü incelemeye aldı.

Kimliği belirlenen E.S, gözaltına alındı.

Sürücüye, trafik güvenliği ve düzenini tehlikeye düşürmek ve araç plakasında okunamaması için değişiklik yapmak suçlamasıyla idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine geçici olarak el konulan E.S, "sürücü olur" raporu almak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında adli işlem başlatılan zanlı Buca Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

