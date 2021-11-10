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İzmir'de trafik kazasında yaralanan tarım işçilerinden 42'si taburcu edildi

10.11.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralılardan 3'ünün tedavisi devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde mandalina bahçelerinde çalışan tarım işçilerini taşıyan iki midibüsün çarpışması sonucu yaralanan 45 işçiden 42'si taburcu edildi.

Küner Mahallesi Kavşağı'ndaki kazanın ardından çeşitli hastanelere kaldırılan işçilerden 42'sinin tedavisi tamamlandı.

Diğer 3 işçinin ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Küner Mahallesi Kavşağı'nda dün, M.E.T. yönetimindeki 35 TRG 29 plakalı midibüs ile aynı yönde giden H.B. yönetimindeki 35 ARN 786 plakalı midibüs çarpışmış, devrilen midibüslerdeki 45 tarım işçisi yaralanmıştı.

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