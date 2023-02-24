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İzmir'de tribünler yarın depremzedeler için dolacak

24.02.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yarın oynanacak 1 futbol ve 2 basketbol karşılaşmasının gelirleri deprem felaketinden etkilenenlere bağışlanacak.

Göztepe ile Medipol Başakşehir arasında Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletleri "passo.com.tr"den satışa sunuldu. Tüm gelirinin depremzedelere bağışlanacağı hazırlık maçında 1. kategori biletleri 365, 2. kategori 145 ve 3. kategori de 55 liradan satılıyor.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak Pınar Karşıyaka-AYOS Konyaspor Basketbol karşılaşmasının 100 liradan satılacak biletleri bugünden itibaren KSK Store'lardan temin edilebilecek. Sporseveler müsabaka biletlerini yarın saat 12.30'dan sonra salon gişesinden alabilecek.

Aliağa'daki ENKA Spor Salonu'nda saat 15.00'teki müsabakada ise Aliağa Petkimspor ile Yukatel Merkezefendi Belediyespor karşılaşacak. Müsabakanın 20 liradan satılan biletleri salon gişelerinden ve "bubilet" üzerinden temin edilebilecek.

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Basketbol futbol yardım

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