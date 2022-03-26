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İzmir'de tüfekle yaralanan iki kardeşten biri öldü

26.03.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tüfekle yaralanan iki kardeşten biri öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde pompalı tüfekle yaralanan kardeşlerden biri hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eski İzmir Caddesi'nde Okan Güler (30) ile N.C. arasında iddiaya göre "yol verme" nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan arbedede Okan Güler, darbedildi.

Güler, bir süre sonra kardeşi Batuhan Güler’i (20) yanına alarak N.C'nin evine gitti. Bu sırada evden pompalı tüfekle ateş edildi.

Yaralanan Okan ve Batuhan Güler, ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Batuhan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Durumu iyi olan Okan Güler, tedaviye alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan N.C, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili bir şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Öte yandan olayda kullanılan tüfeğin, kim tarafından ateşlendiğinin belirlenebilmesi için kriminal laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

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