YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de üniversite öğrencileri ihtiyaç sahipleri için patlıcan hasat etti

İzmir'de üniversite öğrencileri ihtiyaç sahipleri için patlıcan hasat etti

07.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de üniversite öğrencileri ihtiyaç sahipleri için patlıcan hasat etti

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü Gönüllü Hasat Projesi'ne katılan ziraat fakültesi öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İzmir'in Balçova ilçesinde patlıcan hasadı yaptı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 30 öğrenci, Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda, İnciraltı Bahçelerarası mevkisindeki Ahmet Akyüz'e ait 20 dönüm tarlada bir araya geldi.

Öğrenciler, maliyeti karşılamayacağı için toplanmayan yaklaşık 1 ton patlıcanı hasat etti.

Patlıcanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere iki yardım kuruluşuna gönderildi.

Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve İzmir Ticaret Borsasından temsilciler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - İzmir'de oğlunu öldüren şüpheli yakalandıGÜNCELLEME - İzmir'de oğlunu öldüren şüpheli yakalandı
AK Partili Özhaseki, Turhal Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyasında konuştu:AK Partili Özhaseki, Turhal Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyasında konuştu:
Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler eylem yaptıSendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler eylem yaptı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:54
Yatsı
20:09
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.