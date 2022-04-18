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İzmir'de uyuşturucu kuryeliği yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

18.04.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de uyuşturucu kuryeliği yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, arama yapılan araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, kuryelik yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde yürütülen Narko-Alan projesi çerçevesinde ticari bir araçla uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen aracı durduran polis ekipleri, yaptıkları aramada poşet içerisinde 1493 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Operasyonda uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen kadınlar G.A. (34) ve G.K. (58) gözaltına alındı.

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