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İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı

İZMİR HABERLERİ  | 13.07.2020 21:25 | Son Güncelleme

İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa, Dikili, Tire ve Güzelbahçe ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı jandarma ekipleri harekete geçti.

İlçelerdeki ormanlık arazide arama yapan ekipler, Kemalpaşa'da 195, Dikili'de 139, Tire'de 84, Güzelbahçe'de 180 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili A.S, A.B. ve H.K. gözaltına alındı.

- Bisküvi paketinde uyuşturucu

Kemalpaşa ilçesinde devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti suçundan kaydı bulunan İran uyruklu S.S'nin üzerinde ve çantasında arama yaptı.

Çantadaki bisküvi paketine gizlenmiş 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

S.S. gözaltına alındı.

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