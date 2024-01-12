İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kadına şiddet ihbarını değerlendiren polis ekipleri, adrese gittiklerinde ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

Ekipler, adresten ayrılacakları sırada uyuşturucu madde kokusunu fark etti.

Bunun üzerine savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 710 gram esrar, uyuşturucu hap, hassas terazi, kilitli poşet, 2 ruhsatsız tabanca ve 49 bin 500 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

