YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

12.01.2024 08:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Kadına şiddet ihbarını değerlendiren polis ekipleri, adrese gittiklerinde ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

Ekipler, adresten ayrılacakları sırada uyuşturucu madde kokusunu fark etti.

Bunun üzerine savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 710 gram esrar, uyuşturucu hap, hassas terazi, kilitli poşet, 2 ruhsatsız tabanca ve 49 bin 500 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleştiAtatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Kulu’da Regaib Kandili coşkuyla idrak edildiKulu’da Regaib Kandili coşkuyla idrak edildi
Aydın çiftçisine 19 milyarlık tarımsal destek sağlandıAydın çiftçisine 19 milyarlık tarımsal destek sağlandı
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu

İzmir Namaz Vakitleri 12 Ocak Cuma

İmsak
06:55
Sabah
08:21
Öğle
13:24
İkindi
15:56
Akşam
18:17
Yatsı
19:39

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Cuma

Kantarcioğlu eczanesi
Karabaglar
Zafer eczanesi
Urla
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Subaşi eczanesi
Konak
Marina eczanesi
Cesme
İpek eczanesi
Menderes
Yazal eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.