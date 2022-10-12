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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

12.10.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İhbarı değerlendiren Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Kabakum ve İsmet Paşa mahallelerindeki 2 adrese baskın yaptı.

Aramalarda 298 Hint keneviri, 12 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca hap ele geçirildi.

Operasyonda B.Ş. (43) ile Y.Y. (42) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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