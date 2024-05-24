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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA AA
24.05.2024 08:10
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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu söz konusu adrese gerçekleştirilen baskında şüpheliler A.Ç, S.Ö. ve A.M. gözaltına alındı.

Bu kişilerden 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, fişek, 2 sustalı bıçak, bir muşta, 7 kartuş, hassas terazi, 222 gram sentetik uyarıcı, bir miktar esrar ile Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayraklı uyuşturucu operasyon

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