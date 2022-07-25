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İzmir'de uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

25.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen L.A'nın ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda kutu içerisine gizlenmiş 224 uyuşturucu hap, 31 gram kokain, bir miktar esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında L.A. Y.S. ve F.H.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin adından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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