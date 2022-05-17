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İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

17.05.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen 34 yaşındaki kadın, fenalaştığı evinde hayatını kaybetti.

Özkanlar semtinde arkadaşı C.H. ile birlikte yaşayan Ayşe A, fenalaştı. Arkadaşının ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, solist olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi Ayşe A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, evde bir miktar uyuşturucu hap buldu.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan kadının cenazesi, Bornova Mezarlığı'nda defnedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün ev arkadaşı C.H'yi gözaltına aldı. İfade işlemleri sonrası serbest bırakılan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Ayşe A. ile alkol ve uyuşturucu hap kullanıp yattıklarını, uyandığında arkadaşının zor nefes aldığını fark edince sağlık ekiplerini aradığını söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

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