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İzmir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

23.08.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

İzmir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşından kadın evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katında ikamet eden Kadriye İpek'in dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine aparman sakinleri durumu polise bildirdi.

Kapının açılmaması üzerine daireye itfaiye ekiplerince kurulan merdiven yardımıyla balkondan giren ekipler, İpek'i hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kadriye İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İki çocuk sahibi İpek'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

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