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İzmir'de yanan pikapta bulunan cesette DNA incelemesi yapılacak

25.09.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yanan pikapta bulunan cesette DNA incelemesi yapılacak

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde uçurumdan yuvarlanıp yanan pikapta bulunan cesede, kimlik tespiti için DNA incelemesi yapılacağı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, yanan pikapın, Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi olduğu da belirtilen iş insanı Enis Server Uğur'a (58), çalıştığı şirketçe tahsis edildiği belirlendi.

İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ölen kişinin kimliğinin tespiti için Enis Server Uğur'un ailesinden doku örneği alındığı öğrenildi.

Urla'ya bağlı Balıklıova Mahallesi'nde, dün deniz kenarında uçuruma yuvarlanan ve yanan çift kabinli pikapta bir ceset bulunmuştu.

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