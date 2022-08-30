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İzmir'de yangına giden arazözün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

30.08.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yangına giden arazözün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ç. idaresindeki 35 A 79 kodlu arazöz, Bergama ilçesinde ormanlık alandaki yangın ihbarı için yola çıktı.

İncecikler mevkisinde yolun ıslak olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine arazöz, şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ç. ile araçtaki Ali Ş, Ferdi Ç. ve Murat O. sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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