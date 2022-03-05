YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 152 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 152 düzensiz göçmen yakalandı

05.03.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 152 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları belirlenen 2 kamyondaki 152 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytineli Mahallesi'nde dün yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmak üzere kamyon içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, bölgede yaptığı çalışma sonucu 2 kamyonda 138 Afganistan, 10 Suriye ve 4 Pakistan uyruklu bulunduğunu belirledi.

Geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı, kamyonlara el konuldu.

Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacakOğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak
"Bergen" filmi sanatçının memleketi Mersin'de izleyici ile buluştu"Bergen" filmi sanatçının memleketi Mersin'de izleyici ile buluştu
Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti açıldıAhmet Çalık Buz Pateni Pisti açıldı
Anahtar Kelimeler:
İzmir Urla

İzmir Namaz Vakitleri 5 Mart Cumartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:31
Öğle
13:28
İkindi
16:41
Akşam
19:15
Yatsı
20:30
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Adanalıların obez olduğu ortaya çıktı, vatandaşlar 'İyi ki obeziz' dedi

Adanalıların obez olduğu ortaya çıktı, vatandaşlar 'İyi ki obeziz' dedi

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.