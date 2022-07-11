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İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 447 düzensiz göçmen yakalandı

11.07.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma ekiplerinin 28 Haziran-7 Temmuz arasında düzenlediği operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 447 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun'da 13 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 447 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 taksi, 2 bot, 2 bot motoru, 10 can yeleği, 30 litre benzin ile kamyonet ve otomobile el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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