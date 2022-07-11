İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 447 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma ekiplerinin 28 Haziran-7 Temmuz arasında düzenlediği operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 447 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Menderes, Çeşme, Seferihisar, Foça ve Karaburun'da 13 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 447 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 5 taksi, 2 bot, 2 bot motoru, 10 can yeleği, 30 litre benzin ile kamyonet ve otomobile el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz