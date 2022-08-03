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İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı

03.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma tarafından son bir haftada düzenlenen 16 operasyonda, yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada göçmen kaçakçılığına yönelik Çeşme, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Güzelbahçe, Foça, Bergama, Dikili, Urla ve Karaburun ilçelerinde 16 operasyon düzenledi.

Yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 1 kamyonet ile bir şişme bota el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı

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