İzmir'de "Yeşeren Umutlar Projesi" kapsamında kursiyerlere sertifikaları verildi

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından merkez ilçelerde yaşayan kadınlara yönelik başlatılan "Yeşeren Umutlar Projesi" kapsamında düzenlenen "Giyim Üretim Teknolojisi" Meslek Edindirme Kursu’nu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, düzenlenen törenle verildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınlara ekonomik özgürlüklerini kazandırmak, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, aileleri ile birlikte daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü, İzmir Ege Serbest Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliği ile kurs düzenlendi.

Kursu başarıyla tamamlayanlar, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sertifikalarını, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin elinden aldı.

İzmir Valisi Köşger, daha sonra, yenilenen Urla Polis Merkezi Amirliği'ne, 2015'te Bingöl'de şehit olan Polis Memuru Fatih Dik'in isminin verildiği törene katıldı.

