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İzmir'de yetişen "Kemalpaşa Kirazı" coğrafi işaretle tescillendi

27.05.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yetişen "Kemalpaşa Kirazı" coğrafi işaretle tescillendi

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İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yetişen "Kemalpaşa Kirazı", coğrafi işaret tescili aldı.

Kemalpaşa Tarım Destekleme Derneğinden yapılan açıklamaya göre, tescil için Dernek tarafından Şubat 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruldu. Kurumun değerlendirmesi sonucu, 24 Mart'ta "Kemalpaşa Kirazı"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Ahmet Özken, Kemalpaşa kirazının aromasıyla, kalitesiyle ve rengiyle ön plana çıktığına dikkati çekti. Özken, "Bu tescille çiftçilerimiz, üreticilerimiz kirazlarını yurt içi ve yurt dışında daha iyi pazarlayabilecek. Yaklaşık 650 bin ton kiraz üretiyoruz. Dünya üzerinde 2,5 milyon tonluk kirazın yüzde 25'i Türkiye’de üretilirken bunun da yüzde 12'lik kısmı Kemalpaşa'dan karşılanıyor. Ancak maalesef aynı başarıyı ihracatta sağlayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tescilin marka değerini yükselteceğini bildiren Özken, Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret tescili almak için çalışma yaptıklarını aktardı.

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