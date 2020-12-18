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İzmir'de yılbaşına yönelik 35 noktada sahte içki denetimi

İZMİR HABERLERİ  | 18.12.2020 17:17 | Son Güncelleme

İzmir'de yılbaşına yönelik 35 noktada sahte içki denetimi

İZMİR (AA) - İzmir'de polis ekipleri, yılbaşına yönelik sahte içki satışı ve üretimine fırsat vermemek için denetimlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile Asayiş Şubesinden yaklaşık 100 polisten kurulu ekipler, kentin 35 farklı noktasında, sahte içkiye yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Kemeraltı Çarşısı'nda alkol satışı yapılan iş yerlerinde belge kontrolü yapıldı. Denetimlerde aynı zamanda vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında da bulunuldu.

Bir aktarda çalışan Fatih Pamukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaların çok sık yapıldığını ve bundan dolayı memnun olduklarını belirterek, "Sahte içki nedeniyle çok sayıda vatandaşımız öldü. İnsan sağlığıyla oynuyorlar. Bu denetimleri destekliyoruz." dedi.

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