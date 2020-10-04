İzmir'de yoldan çıkan otomobil mezarlığa girdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde yoldan çıkan otomobilin mezarlığa girmesi nedeniyle mezar taşlarında hasar oluştu.

Ulukent yönünden Harmandalı istikametine ilerleyen O.A. idaresindeki 35 NU 110 plakalı otomobil, 9 Eylül Caddesi'nde yol kenarındaki Harmandalı Mezarlığı'na girdi.

Kazada yaralanan olmazken otomobil ve 6 mezar taşında zarar oluştu.

Sürücünün, polisteki ifadesinde suçu kabul ettiği, mezarlardaki hasarı karşılayacağını söylediği öğrenildi.

- "Annemle babamın mezar taşları da buluştu"

Babasının mezar taşı kırılan Ümit Öztürk, büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirerek "Allah düşmanıma vermesin. İlk defa böyle bir şey oluyor. Milyonda bir olur herhalde. Araba ağacı kırmış, babamın mezarının üzerine çıkıyor. Babamın mezar taşının parçası 5-6 metre ilerideki annemin mezarına gitmiş. Babam, annemden önce vefat etmişti. Annem, 'Baban rüyamda hep beni çağırıyor' derdi. Mezar taşları da buluştu. Sevince böyle oluyormuş demek ki." diye konuştu.

