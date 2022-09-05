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İzmir'de yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

05.09.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir'de yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma ve dava açılan 3 kişi, deniz yoluyla yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, FETÖ üyeliğinden aranan veya yargılanmaları süren kişilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçmayı planladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda meslekten ihraç edilen öğretmen T.U.A, astsubay M.T. ve psikolog Ö.E, liman bölgesinde tekneyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerin işlemleri sürüyor.

İzmir'de yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

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