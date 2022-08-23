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İzmir'deki 10 katlı binanın kontrollü yıkımı cep telefonuyla görüntülendi

23.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki 10 katlı binanın kontrollü yıkımı cep telefonuyla görüntülendi

İZMİR (AA) - İzmir depreminde ağır hasar alan 10 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binalardan Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın yıkımı, ekskavatörle (kazaratar) kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Ekskavatörün kirişlere müdahalesiyle bina bir anda çöktü. Çevre toz bulutuyla kaplandı.

Yıkım anı, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıtlarda yıkım esnasında bir kadının panikle bağırdığı da duyuluyor.

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Bayraklı izmir depremi

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