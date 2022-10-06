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İzmir'deki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

06.10.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), İzmir'in Çeşme ilçesindeki 2 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Çeşme ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki 2 bin 838 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 55 milyon 150 bin lira ile Cerem Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Aynı ilçenin Dalyan Mahallesi'ndeki 2 bin 500 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde de en yüksek teklif, 31 milyon 500 bin lira bedelle Cerem Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden geldi.​​​​​​​

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Anahtar Kelimeler:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İzmir

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