İzmir'deki Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi arşivi dijital ortamda araştırmacılara açıldı

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde geçen yıl kurulan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinin arşivi, dijital ortamda araştırmacıların kullanımına sunuldu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan müzede sergilenen koleksiyonlarda bulunan her bir parçanın dijital kopyasına resmi internet sitesinden ulaşılabileceği belirtti.

Araştırmacıların randevu alarak müze arşivini fiziksel olarak da ziyaret edebileceğini aktaran Hotar, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak kısa süre önce Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanemizde bulunan kaynaklarımızı erişime açmıştık. Al bayrağımızın şanlı tarihinin anlatıldığı, dünya bayraklarına da yer verilen ve bu yönü ile ülkemizde bir ilk olma özelliğini taşıyan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müze'mizde bulunan birbirinden değerli koleksiyonları da hem araştırmacıların hem de kamuoyunun kolaylıkla ulaşabileceği bir sistemle dijitalleştirdik."

Nükhet Hotar, teknolojinin gelişimi ve salgın dolayısıyla kullanımı artan dijital mecraların uygun kullanım ile hayatı kolaylaştıran hizmetler olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: