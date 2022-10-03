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İzmir'deki bir koyda ceset bulundu

03.10.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki bir koyda ceset bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde bir koyda ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir koyda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi.

Deniz ve karadan yapılan çalışmalar sonucu, ceset bulunduğu kayalıklardan çıkarıldı.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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İzmir Foça ceset

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