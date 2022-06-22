İzmir'deki bir limanda vincin altında kalan işçi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde özel bir şirkete ait liman işletmesinde vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Mekanik teknisyeni olarak çalışan Hilkan Arcan, konteyner taşıyan vincin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Arcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Arcan'ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.



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