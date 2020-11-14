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  4. İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Nurcan Hiçyılmaz Tosun'un cenazesi toprağa verildi

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Nurcan Hiçyılmaz Tosun'un cenazesi toprağa verildi

İZMİR HABERLERİ  | 14.11.2020 21:54 | Son Güncelleme

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Nurcan Hiçyılmaz Tosun'un cenazesi toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkıma neden olan depremde yaşamını yitiren Nurcan Hiçyılmaz Tosun, son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Sitesi enkazından çıkarılan Tosun (50), tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dün akşamüstü hayatını kaybetti.

Eşi Murat Tosun tarafından Ankara'ya götürülen Tosun'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Nurcan Hiçyılmaz Tosun'un emekli memur olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıklamıştı.

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