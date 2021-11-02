YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Seda Dinçer'in ismi okulunda yaşayacak

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Seda Dinçer'in ismi okulunda yaşayacak

02.11.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Seda Dinçer'in ismi okulunda yaşayacak

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi öğrencisi Seda Dinçer'in ismi okulundaki salona verildi.

İYTE'den yapılan açıklamaya göre, depremin 1. yıl dönümünde Dinçer'i anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrencinin adını yaşatmak adına yürütülen bağış kampanyası ile yapımı tamamlanan "Seda Dinçer Çalışma Salonu"nun açılışı da gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, "Depremi unutturmamak ve Seda'nın adını yaşatmak adına açılışını yaptığımız salonun inşasında desteği ve emeği olan herkese teşekkür eder, sevgili öğrencimize, meleğimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm İYTE mensuplarımıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Doğan ise Seda Dinçer’in yaşama sevincini yansıtan bir çalışma salonu tasarladıklarını vurguladı.

Seda Dinçer'in ailesinin de katıldığı etkinlikte baba Ahmet Dinçer, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonu görünmedi! Yollara düştülerSonu görünmedi! Yollara düştüler
PARTNERÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktıÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı
İzmir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildiİzmir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 2 Kasım Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
13:00
İkindi
15:52
Akşam
18:18
Yatsı
19:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Salı

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.