İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Seda Dinçer'in ismi okulunda yaşayacak

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi öğrencisi Seda Dinçer'in ismi okulundaki salona verildi.

İYTE'den yapılan açıklamaya göre, depremin 1. yıl dönümünde Dinçer'i anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrencinin adını yaşatmak adına yürütülen bağış kampanyası ile yapımı tamamlanan "Seda Dinçer Çalışma Salonu"nun açılışı da gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, "Depremi unutturmamak ve Seda'nın adını yaşatmak adına açılışını yaptığımız salonun inşasında desteği ve emeği olan herkese teşekkür eder, sevgili öğrencimize, meleğimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm İYTE mensuplarımıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Doğan ise Seda Dinçer’in yaşama sevincini yansıtan bir çalışma salonu tasarladıklarını vurguladı.

Seda Dinçer'in ailesinin de katıldığı etkinlikte baba Ahmet Dinçer, emeği geçenlere teşekkür etti.

