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İzmir'deki derbi maçta yabancı maddeleri stada sokanlar tespit edildi

28.11.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir taraftarın yaralanmasına sebep olan yanıcı maddenin görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı açıklandı

Spor Toto 1. Lig'deki İzmir derbisinde bir Göztepe taraftarının yaralanmasına neden olan yabancı maddelerin görevli ambulans şirketi şoförleri tarafından stat tuvaletine bırakıldığı, olayla ilgili 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Altay müsabakanın 19. dakikasında siyah-beyazlı taraftarların yer aldığı tribünden yanıcı maddenin Göztepe taraftarlarına fırlatıldığı belirtildi.

Fişeğin Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet ettiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır. Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır.

Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D, E.Y. ve K.E'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Altay işaret fişeği

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