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İzmir'deki Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında test sürüşü yapıldı

10.05.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 4'üncü aşaması olarak hizmete açılması planlanan 7,2 kilometrelik Fahrettin Altay-Narlıdere hattında test sürüşü gerçekleştirildi.

Test sürüşüne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partinin İzmir milletvekili adayları ile belediye başkanları katıldı.

Tunç Soyer, test sürüşünün ardından Narlıdere Metro İstasyonu çıkışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinde de metro çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Metro çalışmalarının bir kararlılık meselesi olduğunu dile getiren Soyer, "İzmir U'su olmayan tek şehirdir. İzmir'deki metro, İzmir Büyükşehir Belediyesinin alın teriyle bilek hakkıyla yapılmış metrolardır. O nedenle gurur duyuyoruz." dedi.

Soyer, yeni hattın, 7 istasyonluk güzergahtan oluştuğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Bu güzergah insanların araçlarını bırakıp metroya binmesine imkan verecek 219 araçlık otopark imkanına da sahip. Detayları düşünülmüş ve inşaatı çok iyi tamamlanmış bir metrodayız. Bu güzergahı vatandaşlarımızın kullanımına açacağımız tarihi 9 Eylül ya da 29 Ekim gibi düşünüyoruz. Neden daha erken olmasın? Başarabilirsek daha erkene çekmeye gayret edeceğiz."

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nde Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olacak güzergahta sırasıyla Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları bulunuyor.

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Tunç Soyer metro

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