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İzmir'deki iş yeri yangınında yaralanan işçi hastanede öldü

AA AA
18.01.2024 14:22 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Çiğli ilçesinde eski fabrika binasında çıkan yangında yaralanan işçilerden biri daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde dün kozmetik ürünlerin depolandığı eski fabrika binasında, çalışanlar temizlik yaparken çıkan yangında yaralanarak kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden Yelit Özçelik kurtarılamadı.

Yangında yaralanan işçilerden Mustafa Zor ile Abdullah Genç'in ise tedavilerine aynı hastanede devam edildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında firma yetkilileri M.Ü. ile B.Ç. gözaltına alındı.

İşçilerden Kadir Zor da olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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