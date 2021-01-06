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İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı'nda bir binada çıkan yangın söndürüldü

İZMİR HABERLERİ  | 06.01.2021 09:31 | Son Güncelleme

İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı'nda bir binada çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki bir binada çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Havra Sokak'ta zemin katında dükkanların bulunduğu bir binanın kullanılmayan ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan çarşı esnafının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binanın zemin katındaki dükkanlar boşaltılırken itfaiyenin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle İkiçeşmelik Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

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