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İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

25.01.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesindeki kuyumcu dükkanında altınların gasbedilme anı, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yüzünde medikal maske, başında bere bulunan şüphelinin, elinde tabancayı iş yeri sahibine doğrultarak altınları poşete koydurup kaçtığı anlar yer alıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalama için çalışmalarını sürdürüyor.

Dün, Altındağ semtindeki kuyumcuya gelen silahlı kişi, altınları tehditle alıp kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altındağ

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