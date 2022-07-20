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İzmir'deki operasyonlarda 775 düzensiz göçmen yakalandı

20.07.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 20 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 775 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Çeşme, Menderes, Seferihisar, Foça, Dikili, Bayındır ve Karaburun'daki 20 farklı göçmen kaçaklığı olayına müdahale etti.

Ekipler, operasyonlarda 775 düzensiz göçmeni yakaladı. Organizatör olduğu tespit edilen 7 şüpheli de gözaltına alındı.

Olaylarda kullanılan 4 minibüs, 2 kamyonet, 2 şişme bot, 2 bot motoru ile otomobile el kondu.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı.

Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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