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İzmir’deki orman yangını kontrol altında

İZMİR HABERLERİ  | 29.09.2020 20:12 | Son Güncelleme

İzmir’in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını, 1 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda personelinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İzmir’in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını, 1 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda personelinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Uzunköy Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 1 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ekiplere zor anlar yaşatan alevler, yoğun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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