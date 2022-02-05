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İzmir'deki tarım ve hayvancılık fuarının yıldızı teknoloji firmaları oldu

05.02.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tan: - "Tarım 4.0 teknolojileri sektörü, bu yıl 30'u aşkın firmayla temsil ediliyor. Bunların 20'den fazlası Türk girişimcilerin" - Tarımsal kullanım için yerli dron üreten firmanın Ar-Ge Müdürü Turhan Işık: - "Ürünümüz 5 saat 45 dakika havada kalarak tek kalkışta tarladaki birçok işlemi tamamlamış oluyor"

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en büyük fuarı olarak gösterilen AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yerli imkanlarla geliştirilen Tarım 4.0 teknolojileri dikkati çekiyor.

İzmir'de bu yıl 90 ülkeden 1050 firmanın katılımıyla 17'nci kez düzenlenen fuarda, tarım ve hayvancılıkta kullanılan yeni teknolojiler görücüye çıktı. Zirai insansız hava araçlarıyla tarımsal üretim ve takip yazılımlarının ilgi gördüğü fuarda dünya pazarına açılmaya hazırlanan yerli teknolojiler de tanıtılıyor.

6 Şubat Pazar günü kapılarını kapatacak olan fuarı organize eden Orion Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, AA muhabirine, fuarın katılımcı ve ziyaretçi profilinin gençleştiğini, bunun Türk tarımı adına sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Teknolojik dönüşümün artık çiftçinin ana gündem maddelerinden biri olduğuna işaret eden Tan, fuarın ithal teknolojilerin yanı sıra yerli girişimlerin de iddiasını artırdığı bir platform haline geldiğini belirtti.

Fuarda en çok ilgiyi zirai insansız hava araçlarının (ZİHA) gördüğünü, insansız tarım teknolojilerinin yakın gelecekte hızlı bir gelişim alanı bulacağına inandıklarını dile getiren Tan, şunları ifade etti:

"Bu fuarları ilk açmaya başladığımız dönemde yabancı teknolojili ürünlerin yüzde 80 ağırlıkta olduğunu görüyorduk. Övünerek söylememiz gerekir ki bunların yüzde 80 yerli, yüzde 20 ithal ürünlere döndüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bir, iki firmayı zor bulabildiğimiz Tarım 4.0 teknolojileri sektörü, bu yıl fuarımızda 30'u aşkın firma ile temsil ediliyor. Bu firmaların 20'den fazlası Türk girişimcilerin. Örneğin bir firmamız yeni nesil traktör motorunu tanıttı. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Yerli donanımlarda da önceden çoğu ithalatla karşılanan tedarikin yüzde 80-90 yerli malzemelere dönüştüğünü görüyoruz. Bu durum Türkiye'nin nerelere yükseldiğini ortaya koyuyor."

- İnsansız hava aracına kara kutulu güvenlik sistemi

Yerli ZİHA üretimi yapan Çeliker Teknoloji'nin Ar-Ge Müdürü Turhan Işık da Türkiye'de tarım alanlarında dron kullanımının yeni başladığını, traktöre göre önemli avantajlarının olması nedeniyle ilaçlamada ve gübrelemede dronun etkin rol oynayacağına inandıklarını söyledi.

Üreticilerin bu teknolojiye ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirten Işık, geliştirdikleri ürünleri inceleyen birçok üreticinin ZİHA'ları traktör kullanmaktan daha kolay ve eğlenceli bulduğunu dile getirdi.

Işık, şunları kaydetti:

"Ürünümüzün iki büyük özelliği var. Diğer ürünler gibi bataryalı değil, tarlada bataryayı şarj etmek ve bunu yıl içinde muhafaza etmek ciddi sıkıntı. Bizim ürünümüz benzinli ve jeneratörlü, kendi elektriğini uçarken kendisi üretebiliyor ve bu sayede 5 saat 45 dakika havada kalarak tek kalkışta tarladaki birçok işlemi tamamlanmış oluyor.

Yüksek kilogram kaldırma özelliği olduğundan bu cihazların lisanslaması ve ruhsatlanmasında ciddi problemler yaşanıyor. Bunun en büyük sebebi, terör faaliyetlerinde de kullanıma açık olması. Kötü amaçlı kullanımın engellenmesi için 'Dron High Security System' dediğimiz bir güvenlik sistemini oluşturduk. Sistem sayesinde dron hiçbir şekilde size zimmetlenen saha dışında çalışmıyor. Kara kutusu olan böyle bir güvenlik sistemini Türkiye veya dünyada henüz göremedik."

Bu sektörde yeni olduklarını, teknolojilerini ilk kez bu fuarda tanıttıklarını ifade eden Işık, iç pazardaki çalışmaların ardından 2023'ten itibaren yurt dışına açılmayı hedeflediklerini söyledi.

- Lise öğrencileri de boy gösteriyor

Fuarda orta ve büyük çaplı teknoloji girişimlerinin yanında lise öğrencileri de geliştirdikleri uygulamalarla dikkati çekiyor.

İzmir Atatürk Lisesi girişimcilik ve inovasyon atölyesinde öğretmen Berrin Gemici ve öğrenciler Eray Emin Ocak ile Berkay Bağcı tarafından ineklerin kızgınlık dönemini takip için geliştiren mobil uygulama, ziyaretçilere tanıtıldı.

Uygulamaya ilişkin bilgi veren 3. sınıf öğrencisi Ocak, sistemin F-band ismi verilen kızgınlık tespit bilekliği ve sensörler sayesinde hayvanın hareketlerinden veri topladığını, bir yazılımla kızgınlık dönemi ve hastalıklar hakkında yetiştiriciye anında bilgi aktardığını dile getirdi.

Hayvancılıkta risklerin azaltılması ve verimliliğin artırılmasına yönelik farklı projeler üzerinde de çalıştıklarını belirten Ocak, hedeflerinin bu teknolojileri dünya çapında uygulanır hale getirmek olduğunu ifade etti.

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