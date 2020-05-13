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İzmir'deki trafik kazasında yaralanan hemşire, kurtarılamadı

İZMİR HABERLERİ  | 13.05.2020 20:04 | Son Güncelleme

İzmir'deki trafik kazasında yaralanan hemşire, kurtarılamadı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hemşire Tuğçe Demir (25), hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana gelen kazada ağır yaralandıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tuğçe Demir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan arkadaşı Nur Özlem Gezer'in (24) ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Kaza

İzmir'de dün akşam saatlerinde Balçova yönünden Konak yönüne giden Nur Özlem Gezer yönetimindeki 35 N 1166 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda takla atarak tramvay yoluna devrilmişti. Otomobilin içinde sıkışan sürücü Gezer ile yanındaki Tuğçe Demir, AKS 110 ekipleri tarafından araçtan çıkarılmıştı.

Gezer, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Demir ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden geçen yıl mezun olan Tuğçe Demir'in, 1 ay önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandığı ve burada görev yaptığı belirtilmişti.

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