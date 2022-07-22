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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı

22.07.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de son 1 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde ve yaz tatili nedeniyle nüfusun arttığı turistik bölgelerde sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin son 1 haftada yaptığı operasyonlarda 51 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 419 gram esrar, 2 kilo 274 gram metamfetamin, 878 gram kokain, 22 gram bonzai, 9 gram eroin, 23 bin 829 hap, 6 hassas terazi, ruhsatsız tüfek, 6 ruhsatsız tabanca, 96 tabanca/tüfek fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 748 bin lira, 3 bin 460 dolar ve 175 avro ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 51 şüpheliden 17'si tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 34 şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu kullandığı tespit edilen 368 kişi için de adli işlem başlatıldı.

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