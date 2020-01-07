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  4. İzmir’den Adıyaman’a dostluk köprüsü

İzmir’den Adıyaman’a dostluk köprüsü

İZMİR HABERLERİ  | 07.01.2020 17:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, deprem sonrası yıkılan Samsat Ortaokulu için İzmir’de bulunan İzmir Adıyamanlılar Derneği öncülüğünde başlatılan ’Bir kitap da sen uzat’ kampanyasında toplanan binlerce kitap okula gönderildi.Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, iki yıl önce meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde zarar gören Samsat Ortaokuluna İzmir’den destek yağdı.

Adıyaman’da, deprem sonrası yıkılan Samsat Ortaokulu için İzmir’de bulunan İzmir Adıyamanlılar Derneği öncülüğünde başlatılan ’Bir kitap da sen uzat’ kampanyasında toplanan binlerce kitap okula gönderildi.
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, iki yıl önce meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde zarar gören Samsat Ortaokuluna İzmir’den destek yağdı. İzmir Adıyamanlılar Derneği öncülüğünde başlatılan ’Bir Kitapta Sen Uzat’ kampanyasına yüzlerce İzmirli kitap bağışında bulundu. 6 ay gibi kısa sürede toplanan binlerce kitap, ilçedeki okula gönderildi.
İzmir Adıyamanlılar Derneği Başkanı Aykut Dikencik, başlattıkları kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, "Derneğimizin öncülüğünde başlatılan kampanyaya, İzmirliler ve tüm hemşehrilerimiz yoğun katılım gösterdi. Kısa sürede topladığımız kitapları, depremde hasar gören Samsat Ortaokulu’ndaki öğrencilerimize gönderdik. Kampanyaya destek veren tüm İzmirliler ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz" sözlerine yer verdi.

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