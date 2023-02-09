YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'den arama kurtarma ve destek ekiplerinin deprem bölgesine sevki sürüyor

İzmir'den arama kurtarma ve destek ekiplerinin deprem bölgesine sevki sürüyor

09.02.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma ve destek hizmetlerinde görev almak üzere İzmir'den maden işçileri, iş makinesi operatörleri ve rehberlik öğretmenleri Malatya'ya hareket etti. - Madenci Mehmet Biçer: - "İnsanlara umut olmak için gidiyoruz oraya. Son depremzede çıkana kadar da oradayız"

Depremin ardından bölgeye çok sayıda yardım kuruluşu ve arama kurtarma ekibi sevk edilen İzmir'den, AFAD'ın talebi doğrultusunda yeni ekipler de yola çıkıyor.

Koza Altın İşletmelerine bağlı madenlerde görev yapan işçiler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan rehber öğretmenler ve kepçe operatörlerinin de bulunduğu 189 kişi, Adnan Menderes Havalimanı'ndan SunExpress'in seferiyle Malatya'ya gitti.

Uçakla 10 diyaliz makinesi ve önemli bölümü battaniye olmak üzere yaklaşık 3,5 ton yardım malzemesi de götürüldü.

"UMARIM ÇOCUKLARA TEMAS ETME ŞANSIMIZ OLUR"

Bölgeye giden ekipte yer alan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AA muhabirine, rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusunda uzman 100 öğretmenle yola çıktıklarını belirterek, "Özellikle travma ve psikososyal destek alanında eğitimli ve yetkinliği olan öğretmen arkadaşlarımızla Malatya'daki çalışmalara destek olacağız." dedi.

Rehberlik öğretmeni Müge Ersan da gittikleri bölgede yaşanan acıyı bildiklerini ve her şeye hazırlıklı olduklarını ifade ederek, "Bir bardak suya ihtiyacı olana su vereceğiz, battaniyeye ihtiyacı olana battaniye vereceğiz ama 'ben kötüyüm konuşmak istiyorum' diyenleri de dinleyeceğiz. Bizden sonra gelecek arkadaşlar için belki bir saha çalışması olacak, bir gözlem olacak. Umarım çocuklara temas etme şansımız olur." diye konuştu.

Madencilerden Mehmet Biçer de insanlara umut olmak istediklerini belirterek, "Son depremzede çıkana kadar da inşallah orada çalışmalarımız sürecek. Biz yer altı operatörleri olarak talepte bulunduk. AFAD gönüllüsü olarak gidiyoruz." açıklamasında bulundu.

Kepçe operatörü Mustafa Işık ise bir süredir mesleğini yapmadığını, deprem bölgesinde kendisine ihtiyaç olduğunu görüp AFAD'a başvurduğunu dile getirerek, "Oradaki çocuklar için mesleğimi yeniden yapmam gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Gönüllü iş makinesi operatörü İzzet Oluk da ailesinin desteğiyle yola çıktığını anlatarak, "Orada bir canı sağ alabiliyorsak ne mutlu bize. Başka bir amacımız yok." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan 45 yaralının tedavilerine İzmir'de devam edilecekKahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan 45 yaralının tedavilerine İzmir'de devam edilecek
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya afet

İzmir Namaz Vakitleri 10 Şubat Cuma

İmsak
06:39
Sabah
08:02
Öğle
13:31
İkindi
16:23
Akşam
18:50
Yatsı
20:07
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.