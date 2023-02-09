İzmir'den arama kurtarma ve destek ekiplerinin deprem bölgesine sevki sürüyor

Depremin ardından bölgeye çok sayıda yardım kuruluşu ve arama kurtarma ekibi sevk edilen İzmir'den, AFAD'ın talebi doğrultusunda yeni ekipler de yola çıkıyor.

Koza Altın İşletmelerine bağlı madenlerde görev yapan işçiler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan rehber öğretmenler ve kepçe operatörlerinin de bulunduğu 189 kişi, Adnan Menderes Havalimanı'ndan SunExpress'in seferiyle Malatya'ya gitti.

Uçakla 10 diyaliz makinesi ve önemli bölümü battaniye olmak üzere yaklaşık 3,5 ton yardım malzemesi de götürüldü.

"UMARIM ÇOCUKLARA TEMAS ETME ŞANSIMIZ OLUR"

Bölgeye giden ekipte yer alan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AA muhabirine, rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusunda uzman 100 öğretmenle yola çıktıklarını belirterek, "Özellikle travma ve psikososyal destek alanında eğitimli ve yetkinliği olan öğretmen arkadaşlarımızla Malatya'daki çalışmalara destek olacağız." dedi.

Rehberlik öğretmeni Müge Ersan da gittikleri bölgede yaşanan acıyı bildiklerini ve her şeye hazırlıklı olduklarını ifade ederek, "Bir bardak suya ihtiyacı olana su vereceğiz, battaniyeye ihtiyacı olana battaniye vereceğiz ama 'ben kötüyüm konuşmak istiyorum' diyenleri de dinleyeceğiz. Bizden sonra gelecek arkadaşlar için belki bir saha çalışması olacak, bir gözlem olacak. Umarım çocuklara temas etme şansımız olur." diye konuştu.

Madencilerden Mehmet Biçer de insanlara umut olmak istediklerini belirterek, "Son depremzede çıkana kadar da inşallah orada çalışmalarımız sürecek. Biz yer altı operatörleri olarak talepte bulunduk. AFAD gönüllüsü olarak gidiyoruz." açıklamasında bulundu.

Kepçe operatörü Mustafa Işık ise bir süredir mesleğini yapmadığını, deprem bölgesinde kendisine ihtiyaç olduğunu görüp AFAD'a başvurduğunu dile getirerek, "Oradaki çocuklar için mesleğimi yeniden yapmam gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Gönüllü iş makinesi operatörü İzzet Oluk da ailesinin desteğiyle yola çıktığını anlatarak, "Orada bir canı sağ alabiliyorsak ne mutlu bize. Başka bir amacımız yok." diye konuştu.

