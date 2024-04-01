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İzmir’e 33’lük iki başkan

İHA İHA
01.04.2024 15:55
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İzmir’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP’den Lal Denizli ve Erman Uzun aday oldukları ilçelerde 33 yaşında belediye başkanı seçildi.

Güzelbahçe ve Kemalpaşa belediye başkanları ise CHP’nin ilçedeki en yaşlı başkanları oldu.

İzmir’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine CHP’nin genç belediye başkan adayları damga vurdu. Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin kızı 33 yaşındaki Lal Denizli, kesin olmayan sonuçlara göre tatil cenneti Çeşme’nin belediye başkanı seçilirken, kendisiyle aynı yaşta olan Erman Uzun ise Narlıdere belediye başkanı olma hakkını elde etti. Öte yandan Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Günay ve Kemalpaşa Belediye Başkanı olan Mehmet Türkmen ise partisinin İzmir’de aday gösterdiği 62 yaşındaki en yaşlı isimleri oldu.

İzmir’deki diğer CHP’li belediye başkanların isimleri ve yaşları ise şu şekilde;

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 57, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit 40, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu 53, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal 39, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik 52, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran 45, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki 38, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman 36, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız 38, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz 55, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı 57, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık 59, Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay 47, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan 53, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal 57, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur 58, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun 48, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu 56, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek 38, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan 49, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin 48, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel 43, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu 39, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir 40, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan 40.

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