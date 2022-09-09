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İzmir'in 100. kurtuluş günü kutlamalarında helikopterler zeybek gösteri yaptı

09.09.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtuluş programı kapsamında düzenlenen Airshow'da 18 farklı hava gösteri ekibi İzmir semalarında nefesleri kesti - Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'nın 21 sanatçısının söylediği şarkıyla denizde 2 sahil güvenlik botu, havada ise 2 Sikorsky helikopteri, karada ise halk oyunları ekipleri zeybek gösterisi sundu

İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında temsili olarak kentte giriş yapan süvari birlikleri vatandaşların alkışları arasında Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar gösteri yürüyüşü yaptı.

İzmir Valiliğinin koordinasyonunda Gündoğdu Meydanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Airshow kapsamında, 18 farklı hava gösteri ekibiyle 100'ün üzerinde hava aracı ve pilot, gösterilerle İzmir semalarında nefesleri kesti.

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterler, gösterileri izlemeye gelenleri havada bir süre asılı kalarak selamladı.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in üzerinde Ay Yıldız simgesi bulunan kırmızı uçağıyla İzmir Körfezi üzerinde yaptığı akrobasi uçuşunu halk ilgiyle izledi.

Etkinlik kapsamında Hürkuş, Polis Havacılık Üzüm Salkımı ve Çelik Kanatlar gösterileri de sunuldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde coşkulu bir gösteri sundu. İzmir'in kurtuluşunu telsizden kutlayarak hava gösterilerine başlayan SOLOTÜRK'ün tecrübeli pilotları Binbaşı Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı daha sonra 30 metre yükseklikten İzmirlileri selamladı. SOLOTÜRK'ün "kobra hareketi" ile iniş takımları açık bir şekilde havada yaptığı gösteri kent sakinlerinden büyük alkış aldı.

Program kapsamında F-16, F-4E ve T-38 uçakları da bir gösteri yaptı.

- Havada, karada ve denizde zeybek gösterisi

Airshow gösterisinin sonunda ise Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'nın 21 sanatçısının söylediği şarkıyla denizde 2 sahil güvenlik botu, havada ise 2 Sikorsky helikopteri, karada ise halk oyunları ekipleri zeybek gösterisi sundu.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterlerin yaptığı zeybek gösterisine halk alkışlarla destek verdi, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları ile Kordonboyu'nda toplananlar gösterileri ilgiyle izledi. Çevre evlerin balkon, pencere ve çatılarında da kalabalıkların oluştuğu görüldü.

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