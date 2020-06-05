İzmir’in 23’üncü ileri biyolojik arıtma tesisi Foça Gerenköy’de açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ileri biyolojik yöntemle çalışan yeni bir atıksu arıtma tesisini daha kente kazandırdı. Avrupa standartlarındaki 13 milyon liralık yatırımla Foça’ya kazandırdığı yeni tesis 5 Haziran Dünya Çevre Gününde düzenlenen törenle hizmete girdi. Başkan Soyer, çevrenin korunması, hızla azalan kaynakların verimli kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

İzmir’in Avrupa Birliği standartlarında ileri biyolojik arıtma yapan 23’üncü tesisi Foça Gerenköy’de hizmete girdi. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde düzenlenen törenle açılan Foça Gerenköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Foça ve Yeni Foça’nın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı üçüncü arıtma tesisi oldu. Üç tesis için 43 milyon liralık yatırım yapıldı.

Maliyet düştü, trafik sorunu ortadan kalktı

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem çevrenin, hem doğal kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlayacak Foça Gerenköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin açılışını 5 Haziran Dünya Çevre Gününde yapmaktan onur duyduklarını belirterek, “Bu tesisin hayata geçmesiyle beraber artık bölgedeki foseptiklerde biriken atık suların vidanjör vasıtasıyla çeşitli arıtma tesislerine iletilmesi sona ermiş oldu. Böylece hem maliyeti düşürdük, hem de oluşan trafik sorununu ortadan kaldırdık” dedi.