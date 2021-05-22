İzmir'in Dikili ilçesindeki Adalar etabı Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

İzmir'in Dikili ilçesi sınırları içerisinde yer alan 1. Grup (Adalar etabı) Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Dikili ilçesi sınırları içerisindeki adalar etabının Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz